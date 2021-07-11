حزب رئيس وزراء إثيوبيا يحقق فوزاً كبيراً في الانتخابات

المصدر: أديس أبابا - رويترز

أعلنت لجنة الانتخابات في إثيوبيا أن حزب الرخاء بزعامة رئيس الوزراء آبي أحمد فاز بمعظم المقاعد في الانتخابات البرلمانية، في فوز ساحق يضمن له فترة ثانية في المنصب.

وقال نائب رئيس اللجنة وبشت أيلي في مؤتمر صحافي في أديس أبابا إن حزب آبي أحمد حصل على 410 مقاعد من إجمالي 432 مقعدا.

وأشاد آبي أحمد بالانتخابات التي جرت في 21 يونيو باعتبارها "أول انتخابات حرة ونزيهة في البلاد"، لكن مقاطعة المعارضة، والحرب في إقليم تيغراي بشمال البلاد ومشكلات لوجستية خيمت على الانتخابات في بعض المناطق. ولم تتم الانتخابات في ثلاثة من أقاليم إثيوبيا العشرة.

وقال زعيم المعارضة برهانو نيجا إن حزبه "المواطنون الإثيوبيون من أجل العدالة الاجتماعية" قدم 207 تظلمات في النتائج بعدما منع مسؤولو الانتخابات ومسلحون المراقبين في بعض المناطق من ممارسة أعمالهم.

والانتخابات هي أول اختبار لدعم الناخبين لرئيس الوزراء الذي وعد بإصلاحات سياسية واقتصادية عندما وصل إلى السلطة في عام 2018.

ولم تحدد السلطات بعد موعدا للتصويت في إقليم تيغراي الذي يخوض فيه الجيش معارك منذ نوفمبر الماضي ضد قوات موالية للحزب الحاكم السابق في الإقليم. وشرد القتال مليوني فرد ودفع الأمم المتحدة إلى التحذير من نقص الغذاء في بعض مناطق الإقليم.

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