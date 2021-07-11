«وساطات» لإيقاف التصعيد العسكري ضد القوات الأميركية في العراق

المصدر: بغداد ■ د.ب.أ

كشفت «كتائب سيد الشهداء» أبرز الفصائل الشيعية المسلحة في العراق، أمس، عن وجود «وساطات» من أطراف مختلفة بهدف إيقاف التصعيد العسكري ضد القوات الأميركية في البلاد.

وقال المتحدث باسم الكتائب كاظم الفرطوسي لوكالة «شفق نيوز» أمس، إن «المقاومة الإسلامية العراقية رفضت بشدة أي وساطات في ما يخص إيقاف العمليات العسكرية ضد القوات الأميركية».

وأضاف أن «التصعيد العسكري ضد القوات الأميركية جاء من أجل إخراج كامل للقوات الأميركية القتالية من الأراضي العراقية كافة، وبخلاف ذلك لن تكون هناك أي تهدئة ولن يتم إيقاف التصعيد، مهما كانت الضغوط على الفصائل». واستبعدت وزارة الدفاع الأميركية أول من أمس، «الحل العسكري» للردّ على الهجمات التي تتعرض لها القوات الأميركية في العراق.

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