رئيس الدومينكان يعلن وفاة زوجة رئيس هايتى الراحل

المصدر: بورت أو برينس - د ب أ

أعلنت حكومة هايتي اغتيال رئيس الجمهورية، جوفينيل مويس، الليلة الماضية جراء هجوم مسلح على مقر إقامته، فيما أعلن رئيس الدومينكان وفاة السيدة الأولى لهايتي التي اصيبت خلال الهجوم.

وجاء في بيان حكومي أن مارتين مويس زوجة الرئيس تتلقى العلاج في المستشفى بعد إطلاق النار عليها مما أدى لإصابتها.

وقد قامت مجموعة أشخاص مجهولين، بعضهم يتحدث اللغة الاسبانية، بمهاجمة مقر إقامة الرئيس في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأدان القائم بأعمال رئيس الوزراء، كلود جوزيف الهجوم، وناشد الدولة التحلي بالهدوء.

وأضاف أن الشرطة الوطنية والسلطات الأخرى الأمنية في البلاد تعمل على حفظ الأمن، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وكان مويس تولى رئاسة هايتي في عام 2017.

من جهة أخرى، قال لويس أبينادير، رئيس جمهورية الدومينيكان، المتاخمة لهايتي، عبر تويتر إن زوجة رئيس هايتي توفيت وأرسل تعازيه.

غير أن رئيس وزراء هايتي لم يوضح في تصريحاته طبيعة حالة السيدة الأولى.

وصباح اليوم الأربعاء، ساد الهدوء في بورت أو برنس إلى حد كبير وسط حالة من عدم اليقين والتوتر.

وقال جان شوفالييه سانون، مدير اللجنة الوطنية للأولمبياد في هايتي، في مقابلة هاتفية من العاصمة: "الشوارع خالية من المارة، والجميع ينتظرون ما سيحدث بعد ذلك".

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