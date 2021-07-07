الكويت: قرار دخول الوافدين في 1 أغسطس قابل للمراجعة

المصدر: متابعات - سمير سعيد

تلقي الأرقام غير المسبوقة التي سجلتها وفيات كورونا وإصاباته في الكويت، بظلالها الكثيفة على اجتماع لجنة كورونا الوزارية المقرر غدا الخميس، لبحث تطورات الوضع الوبائي، ورفع توصيات بشأنه إلى مجلس الوزراء، قد تتضمن فرض الحظر وضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية ودعم المنظومة الصحية.

وكشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـصحيفة "القبس" أن السلطات الصحية تتواصل بشكل يومي مع الشركات المصنعة للقاحات لمعرفة الكميات التي ستصل إلى البلاد، من أجل تسريع وتيرة التطعيم، للوصول إلى المناعة المجتمعية.

ورفضت المصادر وصف آلية التطعيم في البلاد بأنها بطيئة، مؤكدة أنها تسير وفق كميات اللقاحات التي تتسلمها الكويت، فلا توجد كميات في المخازن يتم ادخارها، بل يتم منح الجرعات حسب الكميات الموجودة بعيدا عن اي تأخير.

وعن وجود نية للتراجع عن قرار السماح بدخول الوافدين إلى الكويت اعتباراً من أول اغسطس في ظل تردي الوضع الوبائي في البلاد، أكدت المصادر انه لا تراجع عن القرار حالياً، لان هناك وقتا كافيا لمراجعته، وفق تطورات الوضع الوبائي، مشددة على أن أي قرار وارد في حال ساءت الاوضاع الصحية في البلاد.

وختمت المصادر بأن تطورات الوباء في الوقت الحالي لا يمكن التنبؤ بها، فهي تتغير بشكل يومي، وإذا استمر تردي الوضع لكل حادث حديث.

وقالت وزارة الصحة، إنها أصدرت تعميماً بتاريخ 24 فبراير لسنة 2021 يقضي بالتصريح للمستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات الصحية الأهلية، بشراء الطعوم الواقية من فيروس كورونا من الجهات المخولة، وذلك بعد ترخيصها واعتمادها، وعليه وأكدت الوزارة عدم صحة ما تم تداوله بشأن رفضها استيراد المستشفيات الخاصة للقاحات وتقديمها لخدمة التطعيم.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية د. عبد الله السند، أمس، تسجيل 1993 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 367642.

وقال السند، إنه تم تسجيل 20 حالة وفاة جراء تداعيات المرض 19 حالة منها "غير محصنة" ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 2049.

وأضاف أنه تم تسجيل 1887 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 346993 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 94.38%.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 310 حالات في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية اللازمة 18600 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة "كوفيد 19" إلى 1150.

وأفاد بأن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسھا بلغ 14850 ليصبح مجموع الفحوصات 3064191 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغ 13.42%.

وفي ما يتعلق بمعدل الإصابات في المحافظات قال السند إنها بلغت في محافظة الأحمدي 33% تلتها محافظة حولي بـ28% ثم الفروانية ب18% والجهراء بنسبة 11% وأخيرا العاصمة بـ10%.

وجدد الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على التباعد البدني موصيا بزيارة حسابات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام باحتواء انتشار الفيروس.

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