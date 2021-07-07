4 طائرات عسكرية مصرية تحط في مطار الخرطوم

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الأربعاء، بوصول مساعدات طبية مصرية إلى السودان على متن 4 طائرات عسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن 4 طائرات عسكرية مصرية وصلت صباح اليوم إلى مطار الخرطوم الدولي محملة بـ 39 طناً من المساعدات الطبية المصرية.

وأشارت الوكالة إلى أن المساعدات تألفت من طائرتين محملتين بشحنات لعلاج فيروس الكبد الوبائي فيروس سي، وطائرة احتوت على 300 أسطوانة أكسجين، وطائرة أدوية تخدير.

ونقلت الوكالة عن السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى، قوله إن هذه المساعدات "تأتي في إطار التعاون المستمر بين البلدين في المجال الطبي والمجالات الأخرى".

وتابع: "هذه المساعدات تأتي تحت إشراف مباشر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إطار مبادرته لمكافحة فيروس سي في القارة الأفريقية".

ونقلت الوكالة عن مدير الصحة الدولية المكلف بوزارة الصحة الاتحادية اروى عمر، التي كانت ضمن وفد في استقبال المساعدات امتنانها للدعم المصري مؤكدة دعم مصر الدائم للسودان.

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