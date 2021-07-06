البابا تناول الفطور وقرأ الصحف وخطا بضع خطوات بعد الجراحة

المصدر: روما - أ ف ب

اعلن الفاتيكان في بيان أن البابا فرنسيس الذي خضع الأحد لعملية جراحية في القولون تناول الفطور وقرأ الصحف وخطا بضع خطوات صباح الثلاثاء.

وأوضح البيان أن البابا البالغ الـ84 من العمر «ارتاح جيدا الليلة الماضية. وصباح اليوم تناول الفطور وقرأ صحفا ونهض للسير قليلا. والفحوص الروتينية جيدة».

واعلن الإثنين الفاتيكان أن العملية تقررت لعلاج تضيق رتجي، أو تضييق جزء من الأمعاء الغليظة، ويتوقع أن يمكث البابا في مستشفى جيميلي بروما «لأسبوع تقريبا في حال لم تطرأ مضاعفات».

وكانت تقارير صحافية إيطالية قد تحدثت عن حدوث مضاعفات صحية للبابا فرنسيس أثناء الجراحة التي تم إجراؤها بالمنظار أولا ثم من خلال عملية جراحية تقليدية استمرت 3 ساعات تقريبا، لازالة نصف القولون.

يقيم البابا فرنسيس في الجناح الخاص بالطابق العاشر الذي يخصصه المستشفى للبابا بعد أن مكث فيه البابا يوحنا بولس الثاني مرات عدة لدواعٍ طبية مختلفة.

وذكرت صحيفة «ال كورييريه ديلا سيرا» أن البابا أراد الخضوع لهذه العملية في بداية فصل الصيف عندما تكون واجباته الرسمية محدودة ليتمكن من تمضية فترة نقاهة هادئة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news