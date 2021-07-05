السعودية: بدء إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية من 40 سنة وأكثر

المصدر: الرياض - واس

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن البدء في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا للفئة العمرية من 40 سنة "هجري"، لافتةً الانتباه إلى أنه بالإمكان حجز مواعيد من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا.

وفي نفس السياق أعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة العربية السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1247) حالة مؤكدة وتعافي (1429) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11773) حالة منها (1350) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (494032) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (474368) حالة, فيما سجلت (15) حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (7891) حالة.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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