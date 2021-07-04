مقتل رجل طعناً خلال شجار في محطة مترو بباريس

المصدر: باريس - أ ف ب

قُتل رجل مساء السبت في إحدى محطات المترو في باريس نتيجة شجار مع رجل آخر لم تُعرَف أسبابه بعد، على ما أفاد مصدر في الشرطة الفرنسية.

وأوضح المصدر أن الشجار بين الرجلين حصل على رصيف محطة بيرسي، على مقربة من وزارة الاقتصاد والمالية، في جنوب شرق باريس.

وأضاف أن «أحدهما طعن الآخر»، فدافع الأخير عن نفسه و«ألقى» المشتبه به على سكة القطار.

وأضاف المصدر أن الرجل الذي كان على السكة عاد ووجه «طعنة ثانية في البطن» إلى المغدور الذي كان على الرصيف.

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