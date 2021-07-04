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    تحطم طائرة عسكرية فلبينية تقل على متنها 85 شخصا

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    المصدر:
    • أ ف ب
    التاريخ:

    تحطّمت طائرة عسكرية فيليبينية كانت تقل 85 شخصا على الأقل في جنوب الفيليبين، يوم الأحد، وفق ما أعلن قائد القوات المسلّحة.

    وأكد قائد القوات المسلحة الفلبينية، الجنرال سيريليتو سوبيانا، أن الطائرة تحطمت في جنوب البلاد.

    وقال الجنرال سوبيانا لـ"فرانس برس"، إنه تم حتى الآن إنقاذ 15 شخصا من الحطام المشتعل لطائرة "سي-130"، التي سقطت أثناء محاولتها الهبوط على جزيرة جولو في مقاطعة سولو.

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