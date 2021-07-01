أحداث وصور.. البرازيل تحظر حرق الغابات وتنشر الجيش لحمايتها

المصدر: برازيليا ■ رويترز

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فرض الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، أول من أمس، حظراً يستمر 120 يوماً على إشعال النار دون تصريح مسبق في منطقة غابات الأمازون، وذلك قبل موسم الحرق السنوي في تلك الغابات المطيرة في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أسوأ جفاف منذ عقود.

وأعاد بولسونارو نشر الجيش لوقف قطع الأشجار في أكبر غابة مطيرة بالعالم. ويقوم مخالفون بقطع الأشجار للحصول على أخشابها الثمينة، ولاحقاً يشعلون النار في المنطقة التي قطعوا الأشجار منها تمهيداً لزراعتها بالمحاصيل التقليدية.

وهذان الإجراءان تكرار للسياسات السنوية التي انتهجها بولسونارو منذ 2019، استجابة للانتقادات الدولية القائلة إن البرازيل لا تفعل ما يكفي لوقف تدمير الغابة التي تعد حصناً أمام تغير المناخ.

وتصاعد قطع أشجار الغابات في الأمازون في عهد بولسونارو، ووصل في 2020 إلى معدل قياسي مسجل في عام 2012، وتقول وكالة أبحاث الفضاء الوطنية إن المساحة التي أزيلت منها الغابات في 2020 تعادل سبعة أمثال مساحة لندن. وقالت الوكالة إن المنطقة سجلت في العام الماضي أكبر عدد من حرائق الغابات منذ عام 2017.

وتظهر بيانات الوكالة أيضاً زيادة نسبتها 25% في عمليات إزالة الغابات في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

• تصاعد قطع أشجار الغابات في الأمازون في عهد بولسونارو، ووصل في 2020 إلى معدل قياسي مسجّل في عام 2012.

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