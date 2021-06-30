بوتين تلقى لقاح "سبوتنيك V "

المصدر: موسكو - وام

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم عن تلقيه لقاح " سبوتنيك V " للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وقال الرئيس الروسي خلال الحوار السنوي "الخط المباشر"، مع المواطنين الروس" عندما حصلت على التطعيم ضد فيروس كورونا، كان هناك لقاحان فقط في روسيا، وكلاهما جيدان"، مشيرا إلى أنه لم يستشر الطبيب عند اختيار اللقاح، وقرر تلقي التطعيم بلقاح "سبوتنيك V".

وأضاف بوتين " لم تظهر على بعد التطعيم أي أعراض جانبية، مشيراً الى انه قد طُلب منه عدم الكشف والحديث عن نوع واسم اللقاح الذي تلقاه حينها من أجل تجنب المنافسة".

ودعا بوتين المواطنين الروس إلى عدم الاستماع للشائعات حول التطعيم، والاسترشاد فقط بآراء المختصين في هذا المجال.

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