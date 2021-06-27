في تعليق نادر.. التلفزيون الكوري الشمالي يفيد بقلق الناس من فقدان الزعيم كيم للوزن

المصدر: سيؤول - رويترز

أكد التلفزيون الكوري الشمالي الرسمي أن مواطني البلاد قلقون من فقدان زعيمهم، كيم جونغ أون، وزنه بشكل ملموس في الآونة الأخيرة، في تعليق نادر للغاية على موضوع صحته.

وبثت محطة التلفزيون المركزية الكورية الشمالية مقابلة مع مواطن أعرب عن قلقه البالغ إزاء ظهور كيم «أنحف من الطبيعي» خلال الاجتماع العام الأخير لحزب العمال الحاكم.

وقال أحد سكان بيونغ يانغ، دون ذكر اسمه، في وسائل الإعلام الحكومية الخاضعة لسيطرة مشددة إن سكان كوريا الشمالية يشعرون بالحزن بسبب فقدان الوزن الواضح للزعيم كيم جونغ أون، وذلك بعد مشاهدة مقطع فيديو حديث لكيم.

يأتي هذا التعليق العام النادر على صحة كيم بعد أن لاحظ محللون أجانب في أوائل يونيو أن الزعيم، الذي يُعتقد أنه يبلغ من العمر 37 عاما، يبدو أنه فقد قدرا ملحوظا من وزنه.

وقال الرجل في مقابلة بثتها محطة (كيه.آر.تي) الحكومية يوم الجمعة «رؤية الزعيم المحترم (كيم جونغ أون) يبدو هزيلا أمر يحطم قلوب شعبنا كثيرا».

وفي المقطع، الذي لم تتمكن رويترز من التحقق منه بشكل مستقل، شوهد سكان بيونغ يانغ يطالعون شاشة كبيرة في الشارع تظهر حفلا موسيقيا حضره كيم ومسؤولو الحزب بعد اجتماع عام لحزب العمال الكوري.



ولم يقدم البث أي تفاصيل عن سبب فقدان الوزن.



وفي ظل سيطرة كيم القوية على السلطة في كوريا الشمالية، والغموض بشأن أي خطط لخلافته، تراقب وسائل الإعلام الدولية ووكالات المخابرات والمتخصصون صحته عن كثب.



وزادت التكهنات في أوائل العام الماضي حول صحة كيم بعد أن غاب عن احتفالات الذكرى السنوية لميلاد مؤسس الدولة كيم إيل سونغ في 15 أبريل، لكنه ظهر مرة أخرى في أوائل مايو.



وفي عام 2014، ذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن كيم كان يعاني من «الإرهاق»، بعد فترة طويلة من الغياب عن أعين الجمهور.

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