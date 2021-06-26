نصف سكان ألمانيا حصلوا على الجرعة الأولى من تطعيم كورونا

المصدر: برلين-د ب أ

أفادت البيانات الصادرة عن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات اليوم السبت بأن أكثر من نصف سكان ألمانيا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا وذلك بعد مضي ستة شهور على بدء حملة التطعيم، وأن أكثر من ثلث السكان حصلوا على الجرعة الثانية.

وأوضحت بيانات المعهد أن نحو 4ر44 مليون شخص حصلوا على الجرعة الأولى على الأقل (أي ما يعادل 3ر53% من السكان) فيما حصل 9ر28 مليون شخص على الجرعة الثانية (أي 8ر34% من السكان).

وبلغت الحصيلة اليومية لجرعات كورونا التي تم إعطاؤها أمس الجمعة 852 ألف و814 جرعة.

وواصلت ولاية بريمن الاحتفاظ بأعلى نسبة تطعيم بالجرعة الأولى بين سكانها بـ 8ر60% وزادت هذه النسبة في كل الولايات الالمانية عن 50% عدا ولاية سكسونيا التي وصلت فيها هذه النسبة إلى 2ر47%. ووصلت نسبة الأشخاص الذين حصلوا على تطعيم كامل ضد كورونا إلى أعلى مستوى لها في ولاية زارلاند بـ 1ر41%، فيما سجلت ولاية براندنبورج أدنى نسبة لهذه الفئة بـ2ر32%.

من جانبه، كتب وزير الصحة الألماني ينس شبان على تويتر اليوم أن ألمانيا تجاوزت بريطانيا لأول مرة من حيث العدد المطلق لعدد الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم التي تم إعطاؤها.

يذكر أن بريطانيا تسود فيها سلالة (دلتا) التي تتسم بطابع معد على نحو خاص كما تتزايد نسبة هذه السلالة بين العينات الإيجابية لمرض كوفيد-19 في ألمانيا.

كانت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في ألمانيا بدأت رسميا في السابع والعشرين من ديسمبر الماضي.

لكن التطعيم كان قد بدأ قبل ذلك بيوم في دار للمسنين في مدينة هالبرشتات في ولاية سكسونيا آنهالت.

وكانت الأولوية في حملة التطعيم في بادئ الأمر للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما، والمقيمين في دور المسنين ودور الرعاية والأطقم الطبية.

كما تم إعطاء الأولوية للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، والذين يزيد لديهم خطر الإصابة بأعراض خطيرة أو مميتة لكورونا.

وتم إلغاء نظام الأولويات في أخذ تطعيمات كورونا في الوقت الراهن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news