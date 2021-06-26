الحكومة الليبية ترحب بمخرجات مؤتمر برلين

المصدر: طرابلس ■ د.ب.أ

رحّبت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بمخرجات مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا. وفي بيان نشرته، أمس، أكدت الحكومة أن ما خلص إليه المؤتمر يعبّر عن أهداف الشعب الليبي وتطلّعه إلى الاستقرار وبناء دولة مستقلة تملك قرارها السيادي. وأشارت الحكومة في بيانها إلى أنها تتطلع إلى التزام الأطراف المحلية والدولية بنتائج المؤتمر كافة، والتعاون مع الحكومة للخروج من الأزمة التي تمر بها ليبيا، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي الوطني في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل. يذكر أن هذا هو ثاني مؤتمر تستقبله العاصمة برلين بخصوص ليبيا. وكانت العاصمة الألمانية استضافت المؤتمر الأول في يناير 2020، حيث وجهت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وماس، بالمشاركة مع الأمم المتحدة، الدعوة إلى مجموعة الدول المعنية بالصراع في ليبيا للقدوم إلى برلين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news