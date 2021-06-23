«طالبان» تسيطر على المعبر بين أفغانستان وطاجيكستان

المصدر: قندوز ■ أ.ف.ب

سيطرت حركة طالبان، أمس، على أبرز معبر حدودي مع طاجيكستان في شمال أفغانستان وكذلك على المناطق المؤدية إلى قندوز، كبرى مدن شمال شرق البلاد، كما قال مسؤولون محليون.

وأكد عضوان في المجلس المحلي عمر الدين والي وخالد الدين حكمي لوكالة فرانس برس أنه تمت «السيطرة على معبر شير خان»، الذي يربط أفغانستان ببقية آسيا الوسطى على بعد 50 كلم شمال قندوز.

وبعدما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن وتيرة انسحاب قواتها من أفغانستان قد تتباطأ إذا واصلت حركة طالبان تحقيق مكاسب ميدانية، أعلنت «طالبان» سيطرتها على منطقة ميوند في قندهار.

وكانت «طالبان» سيطرت على منطقة رئيسة في ولاية قندز شمال أفغانستان، الاثنين، وحاصرت العاصمة الإدارية، واجتاحت مقر المديرية، وسيطرت على مقر الشرطة أيضاً، حسبما أوضح المتحدث باسم الشرطة في المنطقة، أنام الدين رحماني.

وقال المتحدث كذلك إن مسلحي «طالبان» كانوا على بعد كيلومتر من قندوز، العاصمة الإدارية للولاية، لكنهم لم يدخلوا المدينة، على الرغم من انتشار أنباء عن وجود جماعات صغيرة من مسلحي «طالبان» قرب الضواحي.

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