بعد أولى من أسترازينيكا.. ميركل تتلقى جرعة ثانية من لقاح موديرنا

المصدر: برلين - أ ف ب

تلقت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل جرعة ثانية من لقاح موديرنا ضد كوفيد-19 بعد تلقيها جرعة أولى من لقاح استرازينيكا، وفق ما أعلنت المستشارية الثلاثاء.

وقال متحدث باسم المستشارية لفرانس برس «نعم، نؤكد» أن ميركل تلقت أخيرا جرعة ثانية من لقاح موديرنا الأميركي الصنع.

تلقت ميركل (66 عاما) في 16 أبريل جرعة أولى من لقاح استرازينيكا الذي علق استخدامه لفترة في ألمانيا.

ونشر المتحدث باسمها على تويتر يومها صورة من شهادة التلقيح لاثبات تلقيها الحقنة.

ينحصر استخدام أسترازينيكا في ألمانيا بمن تجاوزوا ستين عاما، وقد تلقاه العديد من القادة الألمان بينهم الرئيس فرانك فالتر شتاينماير.

واختارت دول عدة بينها ألمانيا إعطاء جرعة ثانية من لقاح فايزر-بايونتيك أو موديرنا بعد جرعة اولى من أسترازينيكا.

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