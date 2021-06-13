بوتين يأمل أن يكون بايدن أقل انفعالاً في تصرفاته من ترامب

المصدر: واشنطن ■ أ.ف.ب

أمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول من أمس، أن يكون نظيره الأميركي جو بايدن، أقلّ انفعالاً وتسرّعاً في خطواته من سلفه دونالد ترامب، قبل أيّام من القمّة الأولى التي تجمعه بالرئيس الأميركي الحالي. ووصف بوتين في مقابلة مع محطة «إن بي سي نيوز» الأميركيّة، نظيره الأميركي بايدن بأنه شخص «صاحب مسيرة» أمضى حياته في مجال السياسة، قائلاً أيضاً إنّ ترامب «شخص موهوب» و«لافت». وأضاف « قد يحبه الشخص أو لا يحبه، لكنه لم يكن ينتمي إلى النظام المؤسساتي الأميركي».

• بوتين يصف ترامب بأنه «شخص موهوب» و«لافت».

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