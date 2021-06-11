حرص إماراتي على تحقيق منطقة مستقرة وآمنة

المصدر: أبوظبي ■ وام

قالت مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، إن الإمارات «كعضو في مجلس الأمن ستحرص ضمن أولويات السياسة الخارجية على دفع رؤيتها الاستراتيجية نحو تحقيق منطقة مستقرة وآمنة، إلى جانب تعزيز شراكاتها مع الدول من أنحاء العالم كافة، وهذه هي المرة الثانية في تاريخ الدولة، التي ستشغل فيها أحد المقاعد الـ10 المنتخبة في مجلس الأمن، حيث مضى أكثر من 30 عاماً على آخر مرة كانت فيها الدولة ضمن أعضاء المجلس، لذلك فإن عضوية دولة الإمارات هذه المرة ستكون بمثابة فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة كل جيل».

وأشارت إلى أن العالم سيظل يواجه التحديات، وعلينا أثناء فترة عضوية الإمارات في المجلس أن نثبت للعالم أننا قادرون على المساعدة في مواجهة تلك التحديات، من خلال الاضطلاع بمسؤوليتنا عضواً في المجتمع الدولي، إلى جانب التعاون مع أعضاء مجلس الأمن، وجميع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة، لإيجاد حلول حقيقية ودائمة وتحقيق مستقبل أفضل للجميع.

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