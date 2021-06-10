زوجة "إل تشابو" تقر أمام القضاء الأميركي بضلوعها في الاتجار بالمخدرات

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أقرت زوجة بارون المخدرات المكسيكي "إل تشابو"، إيما كورونيل التي أوقفت في شباط/فبراير في مطار واشنطن، بذنبها الخميس بالمشاركة في الاتجار بالمخدرات، في إطار اتفاق مع القضاء الأميركي.

وخلال جلسة أمام القاضي الفدرالي في واشنطن رودولف كونتريراس، قالت ملكة الجمال السابقة البالغة 31 عاما إنها "مذنبة" في ثلاث تهم موجهة ضدها، وهي المشاركة في الاتجار بالمخدرات وتبييض أدوات مالية والتعامل مع تاجر مخدرات أجنبي.

ويؤكد المدعون العامون أن كورونيل الحائزة الجنسيتين الأميركية والمكسيكية، ساعدت "إل تشابو" في الفرار من سجن مكسيكي سنة 2015.

وكان "إل تشابو" هرب من نفق بطول كيلومتر ونصف كيلومتر شقه من تحت دش الاستحمام في زنزانته، في عملية وجهت صفعة قوية للسلطات المكسيكية.

ومن المقرر إصدار الحكم في حق إيما كورونيل التي أنجبت ابنتين توأمين من "إل تشابو"، في 15 سبتمبر.

وتواجه كورونيل نظريا احتمال السجن حتى عشر سنوات، لكن يُتوقع صدور حكم مخفف في حقها بعد إقرارها بالذنب بموجب الاتفاق مع القضاء الأميركي.

وكان مصدر مطلع على الملف أفاد الثلاثاء عن بلوغ هذا الاتفاق.

ويقبع "إل تشابو" (64 عاماً) في السجن بعد الحكم عليه في يوليو 2019 بالحبس مدى الحياة، إثر محاكمة أقيمت وسط إجراءات أمنية مشددة في نيويورك وشاركت إيما كورونيل في جلساتها بصورة شبه يومية.

وهو يمضي محكوميته في سجن يخضع لحراسة مشددة في كولورادو.

وقد اعتُبر "إل تشابو" لسنوات طويلة، حتى تسليمه من السلطات المكسيكية إلى الولايات المتحدة سنة 2017، أقوى تاجر للمخدرات في العالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news