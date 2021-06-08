القوات الجوية والدفاع الجوي للإمارات تشارك في مناورات «طويق 2»

المصدر: عواصم ■ وكالات

تشارك القوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مناورات التمرين الجوي المشترك والمختلط «طويق 2» التي انطلقت، أول من أمس، وتستمر أسبوعين في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ويتطلب تمرين «طويق 2» مستوى عالياً من الكفاءة والاحتراف في الجوانب العملياتية والفنية والإدارية، وإلى جانب الدولة، يشارك في التمرين المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، كما تشارك كل من الكويت، والبحرين كمراقبين في هذا التمرين.

ويهدف التمرين إلى رفع أعلى درجات الاستعداد وتحقيق التوافق والتكامل العملياتي ورفع الجاهزية العملياتية والتدريبية لعمليات الإسقاط الجوي التكتيكي ورفع روح التنافس بين المشاركين.

وانطلقت، أول من أمس، في السعودية، مناورات التمرين، بحضور قائد قاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط، اللواء الطيار الركن محسن بن سعيد الزهراني، ورؤساء الوفود المشاركة.

الجدير بالذكر أنه تم اكتمال وصول جميع القوات الجوية المشاركة في التمرين يوم الجمعة الماضي لقاعدة الأمير سلطان الجوية، بجميع أطقمها الجوية والفنية والإدارية.

• التمرين يهدف إلى رفع أعلى درجات الاستعداد وتحقيق التوافق والتكامل العملياتي.

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