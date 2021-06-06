زلزال بقوة 5,2 درجات على مقياس ريختر غربي إيران

المصدر: طهران - د ب أ

تعرضت منطقة "صالح اباد" التابعة لمدينة مهران الحدودية بمحافظة إيلام غربي إيران إلى زلزال بقوة 5,2 درجات على مقياس ريختر.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن مركز رصد الزلزال التابع لمؤسسة الجيوفيزياء الإيرانية أن الزلزال وقع عند الساعة التاسعة و24 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم.

ووقع مركز الزلزال على عمق تسعة كيلومترات من سطح الأرض.

ولم ترد على الفور أية تقارير بشأن الخسائر المحتملة الناجمة عن هذا الزلزال.

وتتعرض إيران لزلازل متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.

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