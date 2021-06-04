بالصور.. مصر ترسل معدات هندسية إلى غزة لبدء إعادة الإعمار

المصدر: القاهرة - وكالات

أرسلت مصر اليوم قافلة تضم أطقمًا فنية ومعدات هندسية لرفع الأنقاض التي خلفها القصف الإسرائيلي لغزة خلال الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس والتحضير لعمليات إعادة الإعمار، بحسب بيان رسمي.

وأوضح البيان أنه «بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبرت منفذ رفح اليوم معدات هندسية وأطقم فنية مصرية إلى قطاع غزة للمساهمة في إزالة الأنقاض وركام المنازل والأبراج المهدمة في إطار التخفيف عن مواطني القطاع وسرعة إعادة الحياة إلي طبيعتها».

وأضاف البيان أن هذه القافلة ستعمل على «تهيئة المجال لبدء عملية إعادة الإعمار».

وبثت قنوات التلفزيون المصرية صور عشرات الجرافات والرافعات والشاحنات تحمل الأعلام المصرية وهي تعبر من الجانب المصري من معبر رفح إلى قطاع غزة.

ولعبت مصر دورا رئيسا في الوساطة في تهدئة بين الجانبين.

وفي العشرين من مايو، أعلن الرئيس المصري تخصيص 500 مليون دولار كمساعدة في إعادة إعمار غزة على أن تشارك الشركات المصرية في هذه الأعمال

كما أرسلت مصر عبر معبر رفح مساعدات غذائية إلى غزة واستقبلت جرحى من القطاع لمعالجتهم في المستشفيات المصرية.

وأفادت وزارة الإسكان في غزة، بأن 1500 وحدة سكنية دُمرت تماماً خلال القتال، وهناك 1500 وحدة أخرى غير صالحة للسكن، وتعرضت 17 ألف وحدة لأضرار جزئية. وقدر مسؤول في الوزارة كلفة إعادة الإعمار بنحو 150 مليون دولار.



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