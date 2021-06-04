الملكة إليزابيث الثانية تستقبل بايدن في 13 الجاري بعد «قمة السبع»

المصدر: لندن ■ أ.ف.ب

أعلن قصر باكينغهام، أمس، أن الملكة إليزابيث الثانية ستستقبل حضورياً الرئيس الأميركي جو بايدن في 13 يونيو، بعد مشاركته في قمة مجموعة السبع في بريطانيا.

وسيكون بايدن أول رئيس دولة تستقبله الملكة حضورياً منذ بدء جائحة «كوفيد-19»، على ما أفاد القصر الملكي وكالة «فرانس برس».

وقال إن الملكة ستلتقي الرئيس والسيدة الأميركية الأولى جيل بايدن، في قصر ويندسور غرب لندن، حيث تقيم منذ بدء انتشار فيروس كورونا في بريطانيا في مارس 2020.

وتلقت الملكة إليزابيث جرعتين من اللقاح ضد «كوفيد-19»، وكانت تعقد معظم لقاءاتها افتراضياً بما يشمل الاجتماعات مع السفراء الأجانب. وهذا أبرز نشاط رسمي تقوم به منذ أن ترأست افتتاح الدورة البرلمانية في 11 مايو الذي شكّل أول ظهور علني لها منذ مراسم جنازة زوجها الأمير فيليب في أبريل.

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