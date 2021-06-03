إندونيسيا تلغي رحلات الحج لمواطنيها هذا العام بسبب كورونا

المصدر: جاكرتا - رويترز

أعلنت دولة إندونيسيا، اليوم الخميس، عن إلغاء رحلات الحج لمواطنيها هذا العام بسبب انتشار وتفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة «رويترز»، نقلا عن وزير الشؤون الدينية الإندونيسي ياقوت خليل قوماس، أن «جاكرتا ألغت رحلات الحج لمواطنيها للعام الثاني على التوالي هذا العام بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا المستجد».

وقررت المملكة العربية السعودية ربط الموافقة على مشاركة أي شخص في شعائر الحج لعام 2021 بأخذه اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم السبت أن المملكة رفعت حظرا على المسافرين القادمين من 11 دولة بعد فرضه للحد من تفشي فيروس كورونا، لكنها ما زالت تفرض إجراءات الحجر الصحي.

وشهد العام الماضي موسما استثنائيا للحج، اقتصر على عدد قليل من المواطنين والمقيمين داخل الأراضي السعودية، دون السماح للمسلمين من خارج البلاد بأداء الشعيرة، بسبب انتشار جائحة كورونا.

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