مدير منظمة الصحة العالمية: حان وقت معاهدة لمنع الجوائح

المصدر: جنيف - رويترز

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الاثنين، إلى إجراء مفاوضات هذا العام بشأن معاهدة دولية لتعزيز الاستعدادات لمواجهة الجوائح في المستقبل في إطار إصلاحات شاملة تبنتها الدول الأعضاء في المنظمة.

وقال المدير العام للمنظمة في اجتماعها الوزاري السنوي إن المنظمة التابعة للأمم المتحدة واجهت "تحديا كبيرا" للحفاظ على أساليب مكافحتها لمرض كوفيد-19 عند المستوى الحالي ويطلب ذلك تمويلا مستداما ومرنا.

وفي وقت سابق اليوم، وهو آخر أيام اجتماعات المنظمة، ووافق وزراء صحة الدول أعضاء المنظمة على دراسة توصيات بتطبيق إصلاحات طموحة أعدها خبراء مستقلون لتعزيز قدرات كل من المنظمة والدول لاحتواء المسببات الجديدة للأمراض.

وسيجتمع وزراء الصحة في الدول الأعضاء في المنظمة، وعددها 194، من 29 نوفمبر المقبل لاتخاذ قرار حول بدء مفاوضات بشأن معاهدة دولية الهدف منها تعزيز سبل التصدي للجوائح في المستقبل.

وقال تيدروس: "التوصية الوحيدة التي أعتقد أنها ستكون المسؤولة عن تقوية المنظمة والأمن الصحي العالمي هي التوصية بمعاهدة بشأن الاستعداد للجوائح ومكافحتها".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news