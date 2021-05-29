ضبط 70 شخصاً في تجمع مخالف بقاعة أفراح سعودية

المصدر: الرياض - واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت 70 شخصاً في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الرس، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا.

وقال بيان شرطة منطقة القصيم إنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

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