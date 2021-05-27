رغد صدام حسين تنشر رسالة جديدة بخط يد والدها أثناء أسره من قبل الأميركيين

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، أول من أمس الأربعاء، عن رسالة جديدة مكتوبة بخط يد والدها، أثناء أسره من قبل القوات الأميركية في بغداد عام 2003، تضمنت حديثه عن هيئة المحكمة والرئيس الأميركي الأسبق جورج دابليو بوش.

كما شرح صدام حسين في رسالته كيف أن الولايات المتحدة ضللت العالم بشأن وجود أسلحة دمار شامل في العراق.

وجاء في نص الرسالة: "صدام حسين لا يفاجئه حقد بوش المتصهين ولا المتصهينين من حوله أمثاله، بسبب معرفته حقد الصهيونية عليه وعلى العراق، ولكن الصهيونية ومن هم أمثالها من الذين يطبلون لهذه الهيئة هل يكفيهم دم صدام حسن وأبنائه من صلبه فحسب؟".

وتابع: "ليس يكفيهم ذا وإنما مزيد من الدماء، ولهذا الهدف المعلن كان لابد للغزو أو ينفذ الفكرة لترضى عنهم الصهيونية ويرضون أنفسهم المتصهينة المتعطشة للدماء بعد أن افتضح أمر الأسباب التي أعلنت بأنها محرك دوافعهم وبعد أن كذب الادعاء، وهما على التوالي أسلحة التدمير الشامل والعلاقة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر حيث دمر برجا التجارة الأميركيين، وثبت بطلان الإدعاء وصار موقف المتصهينيين المسؤولين الأميركيين حرجا أمام الرأي العام الأميركي، فصعب عليه تنفيذ الفكرة عن طريق محكمة عسكرية من جيش الغزو".

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