«أسترازينيكا» تشيد بـ«استراتيجية» الإمارات الناجحة في طرح اللقاحات وحملات التطعيم

المصدر: دبي - وام

أشادت شركة «أسترازينيكا» للصناعات الدوائية بـ«إستراتيجية» دولة الإمارات الناجحة في طرح اللقاحات و إطلاق حملات التطعيم ضد فيروس «كوفيد - 19»وإجراء الاختبارات بشكل مكثف.

وقال قتيبة المناصير مدير الشؤون الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط و إفريقيا لدى شركة أ«سترازينيكا» وهي إحدى الشركات المطورة لأحد لقاحات «كوفيد-19» بالشراكة مع جامعة أكسفورد في تصريح له: «نجحت بلدان منطقة الشرق الأوسط في جهودها لإتاحة اللقاحات في أسرع وقت ممكن وقامت السلطات الصحية في جميع أنحاء المنطقة بتطوير أنظمة مرنة و استراتيجيات مراجعة متجددة لضمان حدوث عملية تنظيمية سريعة وشاملة».

وأضاف إن دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى بين الأفضل في العالم من حيث سرعة إطلاق برنامج التطعيم الخاص بها.. وعزا ذلك إلى الجهود الكبيرة المبذولة من قبل السلطات الصحية لإطلاق حملات تطعيم ناجحة تهدف إلى تعزيز الثقة في سلامة اللقاحات المتوفرة في الدولة و الإستفادة الكاملة منها من قبل السكان المحليين.

وأشار المناصير إلى أن نهج «أسترازينيكا» ركز منذ بداية الجائحة على الشراكة مع العلماء والحكومات والمنظمات متعددة الأطراف والمصنعين لإبرام اتفاقيات وشراكات لتطوير وتوريد لقاحها ومحاربة تفشي الجائحة معا.





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