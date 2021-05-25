بايدن والسيسي يبحثان هاتفياً تعزيز التعاون المشترك

المصدر: القاهرة - وام

تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي جو بايدن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي بأن الاتصال تناول تبادل الرؤى والتقديرات تجاه تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن التباحث حول موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة.

وفِي هذا الإطار، أكد الرئيس "بايدن" على قيمة الشراكة المثمرة والتعاون البناء والتفاهم المتبادل بين الولايات المتحدة ومصر، ومن ثم تطلع الإدارة الأميركية لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات، خاصةً في ضوء دور مصر المحوري إقليمياً ودولياً، وجهودها السياسية الفاعلة في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتسوية أزماتها.

من جانبه أكد الرئيس السيسي قوة العلاقات المصرية الأميركية وما تتسم به من طابع استراتيجي، مؤكداً استمرار مصر في بذل الجهود لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وذلك في إطار ثابت من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

كما تناول الاتصال أيضاً بحث بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما فيها ملف حقوق الإنسان، حيث تم التأكيد على الالتزام بالانخراط في حوار شفاف بين مصر والولايات المتحدة في هذا الصدد.

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