ترامب يكشف مصير طائرته الخاصة

المصدر: واشنطن - أ ف ب

تخضع طائرة البوينغ 757 الخاصة بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والتي كانت أداة مركزية في الحملة الرئاسية التي فاز بها في 2016، لعملية تجديد وسيتم استخدامها في الاجتماعات السياسية المقبلة.

وقال ترامب في بيان له: "يتساءل الكثيرون عن طائرة البوينغ 757 الرائعة، يجري حاليا تجديد كامل للطائرة، من المحركات إلى طلاء جسم الطائرة"، مؤكدا عودتها إلى الخدمة قبل نهاية العام.

وتابع: "عند الانتهاء، ستكون أفضل من أي وقت مضى وستُستخدم من جديد للاجتماعات المستقبلية"، من دون أن يأتي على ذكر حملة انتخابية رئاسية جديدة.

وفي عام 2016، عقد ترامب اجتماعات رئاسية متواصلة على متن الطائرة في مطارات مختلفة.

ووفق مراسم منظمة بدقة، كان الرئيس السابق ينزل من طائرته التي كتب عليها اسم "ترامب" ليتحدث إلى أنصاره، وكانت طائرته تظهر بوضوح في الخلفية.

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