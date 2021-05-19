روسيا: مركبة فضائية للبيع

المصدر: موسكو- أ ف ب

أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) طرحها للمرة الأولى إحدى كبسولات "سويوز" الفضائية للبيع، في وقت يعاني القطاع مشكلات كبيرة في الميزانية ويترنح بمواجهة المنافسة الدولية.

وأفادت الوكالة في بيان أن جسم مركبة الهبوط 738 لمهمة سويوز "ام اس-08" طُرح للبيع من "غلافكوسموس" المكلفة الترويج لوكالة الفضاء الروسية.

وأشارت "غلافكوسموس" إلى أن "مركبة الهبوط ستكون قطعة مثالية لأي معرض عام أو خاص يتمحور على الفضاء"، من دون توضيح المبلغ المتوخى من البيع.

وقال الناطق باسم "غلافكوسموس" إفغيني كولومييف لوكالة فرانس برس إن "مسألة سعر المركبة سر تجاري".

وكانت المركبة نقلت في 21 مارس 2018 إلى محطة الفضاء الدولية رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف والرائدين في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) درو فويستل وريتشارد أرنولد، في مهمة انطلقت من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان.

وعاد الرواد الثلاثة إلى الأرض في المركبة عينها في الرابع من أكتوبر 2018.

ولم توضح "روسكوسموس" أسباب طرحها المركبة الفضائية للبيع، وهي الأولى من نوعها لهذه الوكالة.

وتتضاءل موارد "روسكوسموس" من سنة إلى أخرى. وقد أُعلن عن آخر اقتطاع في ميزانيتها في أغسطس 2020 بقيمة 150 مليار روبل (2,03 مليار دولار). كذلك تواجه الوكالة منافسة دولية على صعيد الرحلات الفضائية المأهولة وإطلاق الأقمار الاصطناعية.

ولم يستبعد رئيس "غلافكوسموس" ديمتري لوسكوتوف في تصريحات أوردتها وكالة "ريا نوفوستي"، طرح "مركبات فضائية أخرى" للبيع في المستقبل.

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