مصر تؤكد أن مصالحها المائية لن تتأثر بالملء الثاني لسد النهضة

المصدر: القاهرة- أ ف ب

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي المقرر في يوليو المقبل "لن يؤثر على المصالح المائية" لبلاده.

وقال شكري في مقابلة بثتها قناة تلفزيون محلية: "من الضروري أن نطمئن جميعا إذ أن لدينا رصيداً من الأمان المتوفر في خزان السد العالي (في أسوان)، لدينا ثقة في أن الملء الثاني لن يكون مؤثرا على المصالح المائية المصرية ونستطيع التعامل معه من خلال الإجراءات المحكمة في إدارة مواردنا المائية".

وأضاف أن أي تصعيد من جانب مصر سيكون مرتبطا بوقوع ضرر على مصالحها المائية موضحا أن "أي تفاقم للأمر مرتبط بوقوع الضرر".

وتابع: "والضرر إذا لم يقع نستطيع أن نستمر في التعامل مع الأمور دون الحاجة إلى تأزم أو إلى تصعيد".

وكانت مصر تطالب حتى الأن بالتوصل إلى اتفاق قبل الملء الثاني لخزان سد النهضة خشية من أن يؤثر ذلك على حصتها من المياه، ولكن شكري استدرك: "في نفس الوقت إذا تم اتخاذ إجراءات أحادية بشكل غير مسؤول من جانب إثيوبيا أو لم تراع الضرر الجسيم الواقع على أي من دولتي المصب (مصر والسودان) أو أي استغلال لهذا السد في غير الغرض الذي أنشئ من أجله وهو توليد الكهرباء، في هذه الحالة لن تدخر مصر أي جهد في الدفاع عن مصالحها المائية واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ عليها".

وأضاف أن بلاده في انتظار دعوة من الاتحاد الإفريقي لاجتماع تأمل القاهرة أن يتم خلاله الاتفاق على إطار جديد للمفاوضات مع إثيوبيا، من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث.

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