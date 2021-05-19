من شرفة مقهى .. ماكرون يرحب بـ"استعادة الحرية"

المصدر: باريس - أ ف ب

تناول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزرائه جان كاستكس قهوة على شرفة مقهى قرب قصر الإليزيه للتأكيد على "لحظة من لحظات استعادة الحرية" - بحسب تعبيره - مع إعادة فتح المحلات التجارية وشرفات المطاعم.

وقال ماكرون بعد جلوسه على شرفة مقهى أمام كاميرات القنوات الإخبارية في شارع ميرومسنيل قرابة الساعة 8,30 صباحاً مع رئيس حكومته: "هذه القهوة لحظة صغيرة من استعادة الحرية التي هي ثمرة جهودنا الجماعية".

وأضاف: "أريد أن أقول لكم: "دعونا نتعود على محاولة العيش معاً في الوقت الحاضر"، داعياً في المقابل إلى "توخي الحذر كي يتم السيطرة على الوباء".

وتابع: "إذا تمكنا من تنظيم أنفسنا جماعيا ومواصلة التطعيم وحفاظ المواطنين على الانضباط الجماعي فلا سبب يمنعنا من الاستمرار في المضي قدماً"، معرباً عن ارتياحه لأن "تكون أرقام الوباء موجهة بشكل جيد".

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