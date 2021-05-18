المجر ترفض أي "موقف منحاز" للاتحاد الأوروبي بحق اسرائيل

المصدر: باريس - أ ف ب

رفضت المجر الثلاثاء اظهار دعمها لبيان للاتحاد الاوروبي دعا فيه الى وقف لإطلاق النار بين اسرائيل والفلسطينيين، معتبرة أن مواقف مماثلة "منحازة وغير متوازنة".

وقال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، في مقابلة مع فرانس برس على هامش زيارته باريس "لدي مشكلة شاملة مع التصريحات الاوروبية عن اسرائيل إنها لا تساعد كثيرا، وخصوصا في الظروف الراهنة، حين تكون التوترات شديدة الى هذا الحد".

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