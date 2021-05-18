مصر تقدم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

المصدر: القاهرة - أ ف ب

أعلنت مصر الثلاثاء تقديم مساعدة قيمتها 500 مليون دولار الى غزة للمساهمة في اعادة اعمار القطاع بعد القصف الاسرائيلي الذي يتعرض له منذ أكثر من أسبوع.

وكتب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي على صفحته على فيس بوك أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لإعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة».

واضاف المتحدث أن «الشركات المصرية المتخصصة ستقوم بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار».

ويأتي اعلان هذه المساعدة بعد ساعات من إعلان وزيرة الصحة المصرية هالة زايد ارسال 65 طنا من المساعدات الطبية الى غزة للمساهمة في معالجة المصابين.

وقالت زايد في بيان صدر قبيل منتصف ليل الاثنين إن المساعدات البالغة قيمتها 14 مليون جنيه (890 الف دولار) تتضمن «مستلزمات جراحية ومستلزمات تشغيل الأقسام الداخلية والطوارئ ومستلزمات الأشعة والكسور وآلات جراحية للعمليات الكبرى والصغرى بالاضافة الى اقنعة اكسجين وأجهزة تنفس اصطناعي واجهزة تخدير».

وأوضحت أن المساعدات تشمل «أنواع الأدوية كافة ومن بينها أدوية تخدير ومضادات حيوية ومراهم للحروق وأدوية للأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري والكلى».

كما عبرت الاثنين 26 شاحنة تحمل مساعدات غذائية من رفح المصرية الى قطاع غزة، بحسب مصادر في المعبر الحدودي أوضحت أن 50 سيارة اسعاف ارسلت كذلك الى المعبر لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

وتأتي المساعدات فيما تكثف اسرائيل قصفها للقطاع حيث سقط 212 قتيلا على الاقل بينهم 61 طفلا وأصيب أكثر من 1400 شخص منذ بدء الضربات ردا على اطلاق حركة حماس صواريخ من غزة.

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