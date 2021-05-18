قمة مصرية فرنسية أردنية لبحث وقف إطلاق النار في غزة

المصدر: باريس - أ ف ب

يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي ظهر الثلاثاء مباحثات عبر الفيديو مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، سعياً لوساطة في التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين «مع هدف تحقيق وقف إطلاق نار سريع وتجنّب توسع النزاع»، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.

وكان ماكرون قد ناقش الاثنين مع نظيره المصري المتواجد في باريس المسألة وأعلن نيّتهما المشتركة طلب مساندة من الأردن لإجراء وساطة في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

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