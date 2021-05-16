الشرطة الإسرائيلية تعتقل شخصين مسلحين بالسكاكين عبرا من الأردن

المصدر: عمان - وكالات

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد شخصين مسلحين بالسكاكين قالت إنهما عبرا الحدود من الأردن.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المشتبه بهما عبرا الحدود أثناء الليل وإن الأجهزة الأمنية تستجوبهما.

ويوم الجمعة، فرقت الشرطة الأردنية بالقوة مئات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الذين حاولوا الوصول الى جسر يؤدى إلى الضفة الغربية.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وأطلقت النار في الهواء لوقف نحو 500 متظاهر انشقوا عن خط السير المقرر لمسيرة قرب الحدود.

وكان المتظاهرون على بعد 5 كيلومترات من جسر الملك حسين، المعروف في إسرائيل باسم جسر اللنبي، في غور الأردن قبالة مدينة أريحا الفلسطينية بالضفة.

وفي عمان أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنها تتابع موضوع الأردنيين اللذين اعتقلتهما إسرائيل عند الحدود بين البلدين.

وقالت الوزارة إن «السفارة الأردنية في تل أبيب على تواصل مع السلطات الإسرائيلية للعمل على الإفراج عنهما».

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