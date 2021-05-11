محمد بن زايد يتلقى رسالة من عبدالله الثاني نقلها رئيس وزراء الأردن

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رسالة شفوية من عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة

الملك عبدالله الثاني بن الحسين تتصل بالعلاقات الأخوية والإستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات بما فيه مصالحهما المتبادلة إضافة إلى تطورات الأوضاع في القدس الشريف.

نقل الرسالة إلى سموه .. رئيس مجلس وزراء الأردن دولة الدكتور بشر الخصاونة خلال استقبال سموه له في قصر الشاطئ في أبوظبي.

وتبادل سموه و رئيس الوزراء الأردني التهاني بقرب عيد الفطر المبارك والأمنيات بأن يكون مناسبة خير وسلام على البلدين وشعبيهما الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع.

ونقل دولة الدكتور بشر الخصاونة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحيات الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والاستقرار.

من جانبه حمّل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. رئيس الوزراء الأردني تحياته إلى أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين متمنياً للأردن وشعبها دوام التطور والأمن والازدهار.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية القوية بين دولة الإمارات والأردن وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بجانب عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والعالمي وفي مقدمتها المستجدات في المنطقة العربية والأوضاع في مدينة القدس في ضوء التطورات الأخيرة والعمل المشترك لتعزيز أركان الأمن والسلام في المنطقة.

واستمع سموه من الدكتور بشر الخصاونة حول الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لرعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها مدينة القدس وتداعياتها ..مؤكدا سموه دور الأردن المحوري ومواقفه التاريخية في حماية المقدسات الإسلامية في فلسطين والحفاظ على هويتها.

وأعرب سموه عن قلقه إزاء أحداث العنف التي تشهدها القدس الشرقية المحتلة مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء ..مؤكدا سموه إدانته جميع أشكال العنف والكراهية التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية وأهمية إنهاء الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان في المدينة المقدسة ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ورئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة حميد عبيد خليفة عبيد أبو شبص.

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