السعودية تعلن عن إقامة شعيرة الحج وفق ضوابط صحية محددة

المصدر: الرياض ■ وكالات

أعلنت وزارة الحج والعمرة أمس، إقامة شعيرة الحج هذا العام «بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج»، مؤكدة أنه سيجري الإعلان لاحقاً عن الخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه «انطلاقاً من حرص المملكة العربية السعودية الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوّار مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام من أداء مناسك الحج والعمرة، حيث تضع المملكة صحة وسلامة الإنسان أولاً، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج، وذلك وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة».

وأكدت الوزارة أن الجهات الصحية بالمملكة مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان، لافتة إلى الانتباه لأنه سيتم الإعلان لاحقاً عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام.

ولم تذكر الوزارة المزيد من التفاصيل.

وكانت السعودية سمحت بإقامة شعيرة الحج العام الماضي «بأعداد محدودة جداً من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة». وقالت إن القرار جاء «حرصاً على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحياً، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية».

• المملكة تؤكد الحرص على صحة وسلامة الحجيج.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news