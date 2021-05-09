السعودية تعلن عن تنظيم حج هذا العام وفق ضوابط صحية محددة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الحج والعمرة أن المملكة العربية السعودية، اليوم، أنها تعتزم إقامة مناسك حج هذا العام 1442 بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج، وذلك وفق الضوابط والمعايير الصحية والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم، وسيتم الإعلان عن جميع الضوابط التشغيلية لاحقاً.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص المملكة الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام من أداء مناسك الحج والعمرة، حيث تضع المملكة صحة وسلامة الإنسان أولاً، وفقاً لموقع صحيفة عكاظ السعودية.

وكشف الوكيل المساعد لوزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين في السعودية، المهندس هشام بن عبدالمنعم سعيد، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد اليوم لكشف مستجدات كورونا، أنه سيتم تنظيم موسم الحج وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة، كما أن الجهات الصحية بالمملكة مستمرة بتقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان، وسيتم الإعلان لاحقاً عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام.

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