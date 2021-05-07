الصحة العالمية توافق على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم الصيني

المصدر:
  • جنيف - وام
التاريخ:

 أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم الصيني المضادر لفيروس "كوفيد-19" .

وأوصت لجنة خبراء اللقاحات التابعة للمنظمة بهذا اللقاح وهو أول لقاح صيني يتلقى الضوء الأخضر من المنظمة .

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية انه بهذه الخطوة يكون "سينوفارم" سادس لقاح يحصل على ترخيص المنظمة العالمية.

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