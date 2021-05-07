السعودية تشترط تلقي لقاح كورونا للحضور إلى مقرات العمل

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية يوم الجمعة إن الحصول على لقاح فيروس كورونا سيكون شرطا إلزاميا لحضور موظفي القطاعين العام والخاص إلى مقرات العمل، دون أن تحدد موعد تنفيذ ذلك.

وقالت الوزارة على تويتر "الحصول على لقاح فيروس كورونا سيكون شرطا إلزاميا لحضور الموظفين والموظفات في جميع القطاعات (العام والخاص وغير الربحي) إلى مقرات العمل".

وحثت الوزارة الموظفين على البدء في إجراءات الحصول على اللقاح "للعودة إلى مقرات العمل بشكل آمن وصحي".

وأضافت الوزارة أنها "ستوضح آلية العمل بهذا القرار وتاريخ بدء التطبيق قريبا".

وقدّمت المملكة أكثر من 10 ملايين جرعة من لقاحات فيروس كورونا التي اعتمدتها وهي فايزر/بايونتيك وأسترازيزينيكا وموديرنا لسكانها البالغ عددهم نحو 32 مليون نسمة منذ انطلاق عملية التطعيم.

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