مصر: 9 فئات مستثناة من قرار مواعيد الإغلاق
بدأت مصر بتطبيق قرارات مجلس الوزراء، المتعلقة بتحديد مواعيد الغلق لعدد من المحال التجارية بدءا من الساعة الـ9 مساء، الا أن هناك 9 فئات مستثناة من هذا القرار.
وتتمثل الفئات المستثناة في:
- المطاعم والكافتيريات الكائنة بالمنشآت الفندقية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
- محال البقالة.
- البدالين التموينيين.
- محال الخضروات والفاكهة، اللحوم، الدواجن، الأسماك.
- الصيدليات.
- السوبر ماركت.
- أسواق الجملة المرخصة ويقتصر العمل بها من الساعة التاسعة مساء إلى السادسة صباحا على استلام وتسليم البضائع دون التعامل مع الجمهور.
- ماكينات تموين المركبات بالوقود.
- مراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود.
يذكر ان رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اعلن عن غلق المحال والمولات والمسارح ودور السينما الساعة 9 مساء إلى تاريخ 20 مايو الجاري، كإجراء احترازي لمواجهة جائحة كورونا.
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