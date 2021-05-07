مصر: 9 فئات مستثناة من قرار مواعيد الإغلاق

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بدأت مصر بتطبيق قرارات مجلس الوزراء، المتعلقة بتحديد مواعيد الغلق لعدد من المحال التجارية بدءا من الساعة الـ9 مساء، الا أن هناك 9 فئات مستثناة من هذا القرار.

وتتمثل الفئات المستثناة في:

- المطاعم والكافتيريات الكائنة بالمنشآت الفندقية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

- محال البقالة.

- البدالين التموينيين.

- محال الخضروات والفاكهة، اللحوم، الدواجن، الأسماك.

- الصيدليات.

- السوبر ماركت.

- أسواق الجملة المرخصة ويقتصر العمل بها من الساعة التاسعة مساء إلى السادسة صباحا على استلام وتسليم البضائع دون التعامل مع الجمهور.

- ماكينات تموين المركبات بالوقود.

- مراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود.

يذكر ان رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اعلن عن غلق المحال والمولات والمسارح ودور السينما الساعة 9 مساء إلى تاريخ 20 مايو الجاري، كإجراء احترازي لمواجهة جائحة كورونا.

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