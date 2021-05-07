القبض على وزير المالية القطري بتهم فساد

المصدر: دبي - رويترز

ذكر بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية، أمس، أن النائب العام أمر بالقبض على وزير المالية، علي شريف العمادي، لاستجوابه في «جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت في الإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة».

وأضاف البيان: «أمر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة».

ويتولى العمادي وزارة المالية منذ عام 2013، ويشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي بالبلاد، وهو جهاز قطر للاستثمار، الذي تبلغ قيمة أصوله 300 مليار دولار.

كما يترأس العمادي مجلس إدارة بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال مصدر مطلع على التحقيق: «النتائج والتحقيقات تتعلق بمنصبه وزيراً للمالية، وليس بأدواره في عضوية مجالس إدارات كيانات أخرى».

قاد العمادي سياسات بلاده الاقتصادية خلال انهيار أسعار النفط عامَي 2014 و2015.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news