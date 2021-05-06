القبض على وزير المالية القطري بتهمة الإضرار بالمال العام واستغلال السلطة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الخميس، القبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.

ونقلت "قنا" بيان مكتب النائب العام: بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة.

النائب العام يأمر بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، كما أمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة. #قناhttps://t.co/MIApMm6kev pic.twitter.com/yGjoXFoVTZ — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 6, 2021

وبحسب البيان، أمر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة.

والعمادي هو رئيس مجلس إدارة "مركز قطر للمال"، وعضو وأمين عام "المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار"، ورئيس مجلس إدارة كل من مجموعة "بنك قطر الوطني" و"الديار القطرية".

ويشغل منصب نائب رئيس مجلس "Ooredoo" ورئيس المجلس التنفيذي لـ"الخطوط الجوية القطرية”، وعضو في مجلس إدارة "اللجنة العليا للمشاريع والإرث" و"ليسيه فولتير" في الدوحة، و"مؤسسة قطر"، وعضو مجلس إدارة اللجنة التنفيذية للمؤسسة ومجلس إدارة "جهاز قطر للاستثمار"، ورئيس "لجنة الاستثمار".

يتمتع بعضوية كل من مجلس إدارة "قطر للبترول" و"صناعات قطر"، و"مركز السدرة للطب والبحوث" ورئيس اللجنة المالية في المركز ذاته، إضافة إلى كونه محافظاً لـ"البنك الإسلامي للتنمية"، و"صندوق أوبك للتنمية الدولية"، و"صندوق النقد العربي"، و"صندوق النقد الدولي"، و"البنك الدولي للإنشاء والتعمير".

لديه خبرة في القطاع المصرفي تفوق 20 عاماً، حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة بنك قطر الوطني"، وكان عمل سابقاً في إدارة الرقابة المصرفية في “مصرف قطر المركزي".

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