تمديد فترة "الجرعة الثانية" بسبب تأخر اللقاحات في الكويت

المصدر: الكويت - كونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تمديد إعطاء الجرعة الثانية من لقاح (فايزر/بيونتيك) المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لتكون بعد 6 أسابيع من الجرعة الأولى على أن تبقى 3 أسابيع بين الجرعتين لمن تفوق أعمارهم ال60 عاما ولأصحاب الأمراض المزمنة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم الإثنين إن ذلك يأتي في ظل التنافس العالمي للحصول على كميات وافرة من اللقاحات، مشيرة الى أن هذا التحديث يسري على كل من سيتلقى الجرعة الأولى من لقاح (فايزر/بيونتيك) ابتداء من اليوم.

وأشارت الى أنه تقرر أيضا إعطاء الجرعة الثانية من لقاح (أكسفورد) في فترة زمنية من 3 إلى 4 شهور بعد الجرعة الأولى وذلك نظرا لتأخر الجهات المصنعة في تصدير اللقاح.

ولفتت إلى أن تمديد الفترة بين الجرعتين بالنسبة للقاحي (فايزر/بيونتيك) و(أكسفورد) يقع ضمن المدة المرخص بها من الجهات المصنعة لضمان فاعلية التطعيم وذلك ضمن البروتوكولات المعتمدة للقاح المضاد لـ(كوفيد-19) المعمول بها في عدة دول حول العالم مثل (المملكة المتحدة - كندا - فرنسا - إسبانيا).

وأوضحت أن جميع المواعيد المقررة للجرعة الأولى والجرعة الثانية من لقاحي (فايزر/ بيونتيك) و(أكسفورد) ستصل إلى كل شخص عبر رسالة نصية يحدد فيها يوم التطعيم إضافة إلى الوقت والمكان.

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