سفير الدولة لدى سيؤول يدشن موقع "الشيخ زايد الإلكتروني" باللغة الكورية

المصدر: سيؤول - وام

دشن سفير الدولة لدى جمهورية كوريا الجنوبية عبدالله سيف النعيمي - بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب وجمعية الصداقة الإماراتية الكورية.. الموقع الإلكتروني Www.Zayed-kr.ae

http://www.zayed-kr.ae/> الخاص بمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" باللغة الكورية وذلك بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 من رمضان من كل عام.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعريف الكوريين والناطقين باللغة الكورية داخل وخارج دولة الإمارات بسيرة وإنجازات مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد، والتي تسهم في تعزيز الدبلوماسية الثقافية للدولة، وزيادة التقارب بين شعبي البلدين الصديقين، كما تعتبر مبادرة استثنائية خلال الاحتفاء بعام الحوار الثقافي الإماراتي - الكوري.

ويتضمن الموقع نشأة المغفور له الشيخ زايد ودوره الكبير في تأسيس الدولة مع إخوانه الحكام عام 1971، كما يستعرض رؤيته في تنمية وتطوير الدولة في مختلف المجلات والقطاعات الاقتصادية والسياسية والثقافية والصحية والتعليمة وفي تمكين المرأة وغيرها، لتتمكن دولة الإمارات من تحقيق مكانة متميزة عالميا ولا سيما في مجال العمل الإنساني والخيري.

كما تضمن الموقع أهم السياسات التي انتهجها الشيخ زايد مع الدول الأخرى والقيم والعادات الأصيلة التي تمسك بها كالحكمة والتسامح ونبذ التطرف والعنف بكافة أشكاله، وأهم الجوائز العالمية التي نالها المغفور له تكريما لجهوده الكريمة، والصروح التذكارية التي تحمل اسمه.

واحتوى الموقع على قسم خاص بمعرض للصور التذكارية التي تجمعه مع عدد من زعماء العالم، ولأهم اللقاءات والزيارات الميدانية التي قام بها في مختلف مناطق الدولة في إطار متابعته للمشاريع التطويرية والتنموية.

ويسهم الموقع في إيصال الرسالة السامية التي تنتهجها دولة الإمارات في تقديم المساعدات الإنسانية والأعمال الخيرية التي قدمها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدى المجتمع الدولي.

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