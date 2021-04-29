رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون ملك الأردن في وفاة الأمير محمد بن طلال

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تعزية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

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