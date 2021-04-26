عبدالله بن زايد : نؤكد دعمنا ومساندتنا الكاملة للهند في مواجهة "كورونا

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ثقته في قدرة جمهورية الهند الصديقة على تجاوز المرحلة الاستثنائية التي تعيشها حاليا بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" مجددا دعم دولة الإمارات الكامل ومساندتها لها لتجاوز الظروف الصحية التي تعيشها البلاد حاليا.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه سموه اليوم مع معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند.

وقال سموه خلال الاتصال الهاتفي إن دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا تتضامن بشكل كامل مع جمهورية الهند الصديقة في هذه الظروف الصعبة وتساند الحكومة الهندية في كافة الإجراءات التي تتخذها من أجل احتواء تداعيات الجائحة.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على توفير كافة الإمكانيات للوقوف مع جمهورية الهند الصديقة لتجاوز هذه الفترة الصعبة.

وتقدم سموه بخالص التعازي إلى معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكا في ضحايا الجائحة معربا عن تمنياته للشعب الهندي الصديق الصحة والعافية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات التاريخية الإماراتية الهندية والشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين الصديقين مجددا تضامن دولة الإمارات التام مع الهند في هذه المرحلة والثقة في قدرتها على تجاوزها.

كما أكد سموه أن العمل الدولي الجماعي والتضامن العالمي يشكل ركيزة أساسية لتجاوز آثار هذه الجائحة التي تؤثر في العالم أجمع.

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