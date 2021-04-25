قائد القوات الأميركية في أفغانستان يعلن بدء الانسحاب وتسليم القواعد

المصدر: كابول - رويترز

أعلن قائد القوات الأجنبية في أفغانستان الجنرال الأميركي سكوت ميلر اليوم الأحد بدء انسحاب منظم للقوات الأجنبية وتسليم القواعد العسكرية والمعدات للقوات الأفغانية.

وقال ميلر إنه ينفذ قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بإنهاء أطول حرب أميركية استنادا إلى أن هذه الحرب الطويلة في أفغانستان لم تعد من الأولويات الأميركية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال بايدن إنه سيسحب القوات من أفغانستان قبل الحادي عشر من سبتمبر الذي يوافق الذكرى العشرين لهجمات المتشددين على مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) التي كانت السبب في بدء الحرب الأفغانية.

وقال ميلر إن القوات الأجنبية ستظل تمتلك «الوسائل العسكرية والقدرة على حماية نفسها بشكل كامل خلال عملية الانسحاب وستدعم قوات الأمن الأفغانية».

ويقود ميلر منذ عام 2018 القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان في حربها مع طالبان والجماعات المتشددة الأخرى.

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